Murió el policía que se encontraba internado en el Schestakow y donaron sus órganos

Alvear

8 de Abril - El deceso se produjo este martes por la noche luego de diez días hospitalizado. La familia autorizó la ablación de órganos.

El joven policía de 24 años que estaba internado en el área de Terapia Intensiva del hospital Schestakow desde el sábado 28 de marzo falleció este martes por la noche y sus familiares autorizaron la ablación de órganos.

Maximiliano Figueroa intentó quitarse la vida con su arma reglamentaria el día mencionado y fue trasladado de urgencia al nosocomio de San Rafael donde permaneció internado durante 10 días.

La trágica decisión provocó conmoción en la fuerza policial del sur mendocino, ya que se trataba de una persona muy querida y amigable, divertido.

Desde su entorno comentaron que "no podemos creer que sea él, estamos todos muy mal y alentándonos entre nosotros a que, por favor, si alguien no está bien, o atraviesa una situación mala, lo hable, estamos para apoyarnos unos a otros", señaló en su momento un policía, cuando aún esperaban un milagro.

Fuente: InfoYa