La Policía Rural decomisó más de 58 kilos de carne en mal estado en San Rafael y General Alvear

Alvear

9 de Abril - Los procedimientos se realizaron en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, a partir de controles en comercios donde se detectaron productos sin rotulación, de procedencia dudosa y almacenados en condiciones que generaban contaminación cruzada. La mercadería fue decomisada y desnaturalizada por disposición judicial.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural llevó adelante operativos de control en comercios de San Rafael y General Alvear, donde se decomisaron más de 58 kilos de productos cárnicos que no reunían condiciones sanitarias para consumo humano.

El primer procedimiento se realizó en una despensa ubicada en calle Tulio Angriman, en San Rafael. Allí, tras la autorización del propietario, los efectivos constataron que en un freezer se almacenaba pollo sin etiquetar ni envasar junto a otros productos, lo que generaba contaminación cruzada. En una segunda cámara de frío se hallaron carne molida y chorizos de dudosa procedencia, también sin rotulación.

Ante esta situación, el personal labró el acta correspondiente y procedió al decomiso de aproximadamente 6 kilos de carne molida, 21 kilos de chorizos y 1,5 kilos de pollo. Por disposición del fiscal, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 201 del Código Penal, y la mercadería fue trasladada para su desnaturalización.

El segundo operativo tuvo lugar en un comercio ubicado en calle Urquiza, en Alvear Oeste. Durante la inspección, los efectivos detectaron en un freezer carne molida en avanzado estado de descomposición, además de pollos, carne bovina, pescado y milanesas almacenados junto a helados, lo que generaba contaminación cruzada y emanaba olores nauseabundos.

El total de los productos decomisados en este procedimiento ascendió a aproximadamente 30 kilos. Tras la intervención del personal, se labró el acta correspondiente y, por directivas del ayudante fiscal, los alimentos fueron trasladados al basurero municipal para su desnaturalización.

Fuente: Prensa Gobernación