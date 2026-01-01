Llega un nuevo certamen Literario: "Literatura Alvearense"

Alvear

8 de Abril - Gabriela Chiapa brindó detalles sobre el certamen literario, una convocatoria que busca fomentar la lectura y la escritura en el departamento y acompañar a escritores locales en la creación y presentación de sus obras.

Gabriela Chiapa brindó detalles sobre el certamen literario, una convocatoria que busca fomentar la lectura y la escritura en el departamento y acompañar a escritores locales en la creación y presentación de sus obras.

El certamen contempla las categorías novela, libro de cuentos, poesía e infantil-juvenil, y tiene como premio la edición de un libro para los ganadores de cada categoría. La convocatoria cierra el 15 de abril.

Además, Chiapa adelantó que presentará su libro: "Ciudad de Condenados" en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo, donde representará a General Alvear con su obra.