El Congreso aprobó la reforma de la Ley de Glaciares

Alvear

9 de Abril - El Congreso de la Nación aprobó este miércoles 8 de abril la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce cambios en el régimen de protección ambiental vigente y habilita nuevas condiciones para el desarrollo de actividades productivas en zonas cordilleranas.

La normativa modifica los criterios de preservación al establecer que la protección se aplicará principalmente a los glaciares que cumplan una función hídrica efectiva, mientras que las provincias tendrán mayor participación en la evaluación y definición de las áreas alcanzadas por la regulación.

El proyecto había obtenido previamente media sanción en el Senado y fue aprobado tras un extenso debate legislativo, en medio de movilizaciones sociales y cuestionamientos de sectores científicos y ambientales sobre el impacto de los cambios en reservas estratégicas de agua dulce.

Con la sanción definitiva, la reforma establece un nuevo marco normativo para la gestión de los glaciares y ambientes periglaciares en el país, quedando ahora su implementación sujeta a la reglamentación correspondiente.

Durante el tratamiento de la reforma, hubo manifestaciones en contra y represión policial en diferentes puntos del país.