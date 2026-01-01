Preocupación de las cámaras del sur mendocino por la situación de las pymes en la región

Alvear

8 de Abril - Las cámaras empresarias del sur mendocino manifestaron su preocupación por la situación crítica que atraviesan las pymes de la región, en el marco de un escenario económico que impacta de manera directa en la actividad productiva.

El comunicado fue realizado de manera conjunta por la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería y Servicios de General Alvear, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe, quienes advirtieron sobre las dificultades que enfrentan sectores vinculados al comercio, la agricultura, la vitivinicultura, la industria, la construcción y los servicios.

En el escrito, las entidades señalaron que la caída sostenida de la actividad económica se refleja tanto en los reclamos de los distintos sectores como en indicadores interanuales, lo que plantea la necesidad de implementar medidas orientadas a sostener el empleo y garantizar la continuidad de las empresas.

Además, expusieron una serie de factores que agravan el contexto, entre ellos la recesión económica, la presión fiscal en los distintos niveles del Estado, la falta de acceso a financiamiento en condiciones adecuadas, los problemas de liquidez, los cambios en los hábitos de consumo y el incremento en los costos de los insumos.

Frente a este escenario, las cámaras plantearon la necesidad de generar instancias de diálogo con los gobiernos nacional, provincial y municipal, con el objetivo de abordar la situación de manera conjunta.

Entre los principales pedidos, incluyeron el diferimiento de obligaciones fiscales, la reducción de tasas de financiamiento, la implementación de líneas de crédito accesibles para capital de trabajo, la revisión de la carga impositiva -especialmente en Ingresos Brutos- y la reducción del gasto público como parte de una estrategia para aliviar la presión sobre el sector productivo.

Finalmente, las entidades solicitaron la adopción de medidas concretas y urgentes que permitan sostener la actividad económica, preservar el empleo y asegurar la continuidad de las empresas en la región.

Fuente: Prensa Cámara de Comercio - Gral. Alvear