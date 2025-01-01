El beach vóley cierra la temporada de Verano con un torneo unificado y balance positivo

Deportes

26 de Febrero - Este fin de semana se disputará el torneo de beach vóley que marcará el cierre de la temporada 2025-2026 en el Polideportivo "Deportistas Alvearenses". La competencia se desarrollará el viernes 27, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, y tendrá como particularidad la unificación de las categorías masculino, femenino y mixto.

Los profesores Silvio Hernández y Julio Güerini brindaron detalles del certamen y realizaron un balance del crecimiento que ha tenido la disciplina en los últimos meses.

“Este fin de semana tenemos el torneo de beach vóley, donde hemos unificado las tres categorías, masculino, femenino y mixto. De esta manera estamos dando un cierre a lo que fue esta temporada 2025-2026. Estamos ultimando detalles con todas las expectativas”, explicó Hernández.

Al hacer un repaso del verano, el balance fue positivo: “Esta temporada la verdad que ha sido muy linda. Es la primera vez que hacemos tantos torneos en la temporada, porque la gente nos ha pedido y porque hay mucho número de jugadores entrenando. Estamos buscando darle este cierre unificando las categorías para que todos puedan participar”, agregó.

El crecimiento se vio reflejado tanto en categorías formativas como en torneos libres.

“Nosotros entrenamos a partir de los 12 o 14 años, trabajamos tres categorías por día y hemos hecho dos torneos Sub-16, donde tuvimos un gran número de participantes. Este torneo que hacemos ahora es de categoría libre”, detalló.

Trabajo sostenido durante todo el año

Por su parte, Julio Güerini explicó que el aumento de jugadores responde a un proyecto sostenido en el tiempo.

“Fue un objetivo que nos planteamos desde principios de temporada. Venimos trabajando hace tres años el beach vóley en el verano y también durante el año, por eso ya tenemos muchos chicos que participan todo el año y en el verano se suman más”, indicó.

Además, destacó el aporte de jóvenes que provienen de clubes locales: “La novedad que tenemos en el verano es que muchos chicos de las escuelas de los clubes que dejan de entrenar se vienen con nosotros y ahí los captamos, por eso es que tenemos tanta cantidad. Este es el segundo año que trabajamos el deporte de manera continua todo el año y eso también ayuda mucho”.

El torneo del fin de semana marcará el cierre de una temporada que, según remarcaron los profesores, dejó números alentadores y una base sólida para seguir fortaleciendo el beach vóley en General Alvear.