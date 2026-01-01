Vuelve el Rally Cross-Country a Alvear

Alvear

10 de Marzo - La primera fecha del Rally Cross Country La Encrucijada se disputará nuevamente en General Alvear y marcará el inicio de una nueva temporada de esta competencia que convoca a equipos de distintos puntos del país. La actividad se desarrollará durante tres jornadas y tendrá como novedad un circuito especialmente preparado en la Costanera Centro, un sector que se busca poner en valor con este tipo de propuestas deportivas y turísticas.

El director de Turismo, Gustavo García, destacó la importancia del evento para el departamento y su impacto en la actividad local. “La Encrucijada es un evento muy importante para los alvearenses y pone en valor todo lo que es la parte turística. Son muchos equipos y cada uno llega con su gente, lo que se nota en el movimiento de la ciudad”, expresó. En ese sentido, remarcó que en el contexto actual “el impacto económico que produce en la sociedad de Alvear es importante”, y agregó que la realización de la competencia “es un esfuerzo del municipio, pero también una inversión para que la comunidad pueda disfrutarla y para que genere actividad”.

Por su parte, el director de Deportes, Alberto Gómez, señaló que la expectativa es alta entre los aficionados al deporte motor. “Es un evento que el pueblo de Alvear espera mucho, este año decidimos hacer algunos cambios y, aprovechando la Costanera Centro, vamos a realizar allí un circuito donde se disputará el prólogo, que será un especial cronometrado”, explicó. Además, adelantó que el viernes por la noche se realizará la tradicional largada simbólica, pensada para que vecinos y visitantes puedan acompañar el inicio de la competencia.

El organizador, Hugo Balada, detalló que el circuito de Costanera Centro permitirá un fácil acceso para el público. “Es un trazado que se puede observar muy de cerca y al que incluso se puede llegar caminando desde el Polideportivo”, indicó.

Según explicó, el recorrido se utilizará en tres oportunidades durante el fin de semana. El viernes, entre las 14 y las 18, se realizará la clasificación abierta al público. Esa misma noche se disputará un especial nocturno para motos, cuatriciclos, camionetas, areneros y UTV. Finalmente, el domingo, alrededor de las 13, el circuito volverá a utilizarse como cierre de la competencia.

De esta manera, General Alvear se prepara para vivir un fin de semana con gran presencia de público, donde el deporte motor se combinará con la promoción turística y la valorización de uno de los espacios urbanos del departamento.