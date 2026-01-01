Ofrecieron un agasajo y conversatorio en el Día Internacional de la Mujer

Alvear

9 de Marzo - En el marco del Día Internacional de la Mujer el domingo 8 de marzo, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, se realizó un agasajo y conversatorio destinado a mujeres emprendedoras del departamento, con el objetivo de reconocer su labor y generar un espacio de intercambio de experiencias, aprendizajes y herramientas para fortalecer sus proyectos.

La actividad reunió a participantes vinculadas a la economía social, quienes acompañan de manera permanente las propuestas que se desarrollan en distintos espacios del departamento, como el mercado municipal, el paseo de los artesanos, el boulevard y el kilómetro cero, además de ferias y eventos locales.

La directora de Familia, Gabriela Arzelan, explicó que la propuesta buscó generar un momento de encuentro y reflexión. “Estamos realizando una actividad que es un encuentro con mujeres emprendedoras. Queremos agasajarlas y reconocer el trabajo que vienen realizando estas mujeres que acompañan al municipio a través de la economía social”, expresó.

Durante la jornada se desarrolló una charla de educación financiera a cargo de una profesional del equipo municipal, orientada a brindar herramientas para potenciar los emprendimientos. Además, se compartió el testimonio de una emprendedora que relató su experiencia personal y el camino recorrido para consolidar su actividad.

Por su parte, la referente de Economía Social, Mariela Cardúz, valoró la participación de las emprendedoras y el rol que cumplen dentro del sector. “Hoy nos acompañan 40 emprendedoras de General Alvear. Muchas de ellas son sostén de familia y representan el 62% de los 393 emprendimientos que tenemos registrados en el área”, indicó, y agregó: “contamos con un conjunto de emprendedoras muy comprometido, que entendió que es entre todas. Se acompañan, comparten conocimientos e incluso insumos para ayudar a quienes más lo necesitan”.

En ese marco, Andrea, una de las participantes, compartió su experiencia personal vinculada a la gastronomía. “Empecé a aprender por medio de economía social y fui creciendo. Hoy tengo mi propio emprendimiento. Lo importante es no quedarse con la idea de que no se puede; hay que proponerse metas y avanzar”, expresó.

El encuentro concluyó con un saludo a todas las mujeres del departamento y un reconocimiento a su compromiso cotidiano en distintos ámbitos de la comunidad.