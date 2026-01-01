Mariana y una gran representación en la Fiesta Nacional de la Vendimia

Alvear

9 de Marzo - La representante Alvearense tuvo una gran velada, finalizando en tercer lugar junto a la representante de San Martín, muy cerquita de quien fue coronada como nueva Virreina.

Este domingo por la noche se llevó a cabo dentro de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, la elección de la nueva Reina Nacional, corona que fue obtenida por Azul Antolinez, de San Rafael. La representante de los Alvearenses, Mariana Perra Cucatto llevó a cabo un gran papel, finalizando en 3º lugar, igualada con la representante de San Martín.

Más allá de la elección, la delegación Alvearense volvió a dejar una gran imagen durante cada una de las actividades llevadas a cabo dentro del marco Vendimial.