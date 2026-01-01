Tras patrullaje preventivo, detuvieron a un hombre que intentó huir en moto sin patente

Tuesday, 10 De March De 2026
El episodio tuvo lugar pasadas las 22:45 horas de este domingo, en momentos en que personal policial se encontraba realizando patrullaje preventivo y observó una motocicleta circulando sin dominio colocado y con su conductor sin casco de seguridad.
Al impartir la voz de alto, el conductor hizo caso omiso, por lo que se inició un seguimiento a distancia controlada a fin de cesar su accionar. En un momento determinado, el sujeto intentó ingresar a un domicilio, de Alem Norte, colisionando previamente contra una planta, siendo aprehendido.