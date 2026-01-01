Confirmaron que el Día de Campo será el 11 de Abril

Alvear

10 de Marzo - Como ocurre año tras año, la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas dará inicio a su cuenta regresiva con el clásico Día de Campo. Se trata de una jornada especial en la que se realizará la presentación oficial de la fiesta más grande del oeste argentino, que este año tendrá lugar del 6 al 10 de mayo en General Alvear.

El evento se llevará a cabo el sábado 11 de abril a partir de las 9 en Establecimiento Los Huarpes, una finca ubicada en el paraje de Soitué, a sólo 18 kilómetros de la Ciudad de Alvear. Por la cercanía, cuenta con buena señal tanto para internet como para las comunicaciones telefónicas.

“Con la elección de esta finca queremos demostrar que se puede realizar ganadería bajo riego con alto rendimiento. Será una jornada típica como las que siempre tenemos, pero mostrando al público otra manera de trabajar en el campo”, comentó Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio local, entidad organizadora de la cita.

Gastronomía y puesta en valor del trabajo pecuario

El sector ganadero es clave en la economía regional y está muy arraigado a la cultura de la gente. Uno de los principales objetivos del Día de Campo es acercar al público al trabajo rural y a las técnicas productivas que se utilizan en ganadería.

Lógicamente, el gran atractivo de la jornada es la degustación de comidas y bebidas tradicionales. El sábado 11 de abril comenzará con el tradicional desayuno campestre: torta fritas y mate cocido, para luego seguir con los pasteles fritos cerca del mediodía.

Ya en la carpa principal, la gran novedad será la vuelta del locro criollo como primer plato, sumado a los vacíos y costillares al ensartador más famosos del país, postre, shows en vivo y barra.

La tribuna política, un clásico que no faltará en la fiesta

Al igual que sucede en el Almuerzo Tradicional de la Fiesta Nacional de la Ganadería, el Día de Campo se ha consolidado como un espacio clave para la dirigencia política. A la espera de la confirmación de autoridades provinciales y nacionales que dirán presente, la cita será ideal para visibilizar necesidades del sector y darle atención a pedidos de larga data.

“El lugar es de fácil acceso, en la ruta Alvear-San Rafael-Malargüe. Servirá como un capítulo más en el histórico reclamo de nuestra institución por la puesta en marcha de una ruta que sin dudas haría despegar a General Alvear” enfatizó Herrada.

Entradas a la venta, con cupo limitado

Quienes estén interesados en asistir pueden reservar su ticket comunicándose al 2625-529163 o bien en la Cámara de Comercio de General Alvear, en Paso de los Andes 525. A no demorarse: sólo hay 250 tarjetas a la venta, debido a la capacidad limitada del espacio. El valor de cada entrada es de $120.000.