Detuvieron a un hombre por causar daños en un comercio del centro

Alvear

7 de Marzo - Un patrullaje preventivo permitió detectar el daño en la puerta de ingreso del local.

La intervención policial se inició tras alertas de seguridad privada y un llamado al 911 que advertía sobre disturbios en la zona.



Un hombre fue aprehendido durante la madrugada luego de provocar daños en la puerta de ingreso de un local comercial ubicado en el centro. El procedimiento fue realizado por efectivos policiales que se encontraban en tareas de patrullaje preventivo.



El hecho ocurrió cerca de las 5.30 del viernes, cuando personal policial que recorría la zona de la terminal fue alertado por personal de seguridad sobre un hombre que estaba golpeando puertas y vidrieras de distintos locales comerciales.



Tras intensificar los patrullajes en el sector, los efectivos constataron daños en la puerta de un comercio ubicado sobre avenida Alvear Oeste. De manera paralela, el sistema de emergencias 911 recibió un llamado que advertía sobre un hombre con características similares que continuaba ocasionando disturbios en la zona.



Con intervención del ayudante fiscal de turno, se dispuso el trabajo de Policía Científica en el lugar y se iniciaron las actuaciones correspondientes. Minutos después, personal policial que patrullaba las inmediaciones localizó en la plaza departamental a un hombre con las mismas características, por lo que se dispuso su aprehensión en el marco de la causa.