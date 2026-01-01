Alvear

Mariana se mostró en el carro vendimial ante miles de mendocinos y turistas

6 de Marzo - La representante de General Alvear, Mariana Perra Cucatto, se presentó en la tradicional Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más vistosos del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que recorre las calles céntricas de la Ciudad de Mendoza ante miles de mendocinos, turistas y visitantes.