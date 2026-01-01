Mariana se mostró en el carro vendimial ante miles de mendocinos y turistas

Saturday, 7 De March De 2026
Desde el carro vendimial que representa al departamento, realizado por la Dirección de Turismo, la soberana alvearense saludó al público junto a su corte, en un recorrido que reúne a las candidatas departamentales al cetro nacional de la Vendimia en una de las celebraciones más convocantes de la provincia.
El intendente Alejandro Molero encabeza la representación de General Alvear en este tradicional desfile vendimial, acompañando a la reina departamental en una de las actividades centrales de la agenda oficial, donde las 18 soberanas se presentan ante el público en la previa del acto central de Vendimia