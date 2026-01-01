Vendimia 2026: reprogramación del Acto Central, repetición y cambio de entradas

Alvear

6 de Marzo - Debido a las condiciones climáticas, el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia ha sido reprogramado para el domingo 8 de marzo, a las 21. Las personas que ya realizaron el canje de entradas podrán asistir con los mismos tickets obtenidos previamente.

El mal tiempo pronosticado obligó a reprogramar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, 90 cosechas de una misma cepa. El espectáculo se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, a las 21, en el Teatro Griego Frank Romero Day. Al finalizar se realizará la elección de la nueva reina nacional de la Vendimia y, como cierre, se presentará el recital de Luciano Pereyra.

Para el domingo 8 serán válidos los tickets previstos originalmente para el sábado 7. Es decir que quienes ya realizaron el canje de entradas podrán asistir con los mismos tickets obtenidos previamente. En cambio, quienes tenían tickets para el domingo 8 no podrán ingresar al predio ese día, ya que esas entradas pasarán a tener validez para el miércoles 11 de marzo.

Quienes deseen solicitar la devolución del importe de las entradas porque el cambio de fecha los afectó podrán hacerlo a partir del jueves 12 de marzo, no antes, enviando un correo electrónico a devolucionvendimia@entradaweb.com.ar

con el pedido correspondiente y el Código de Venta —número que figura debajo del código QR de la entrada.

Las devoluciones se realizarán entre el jueves 12 y el domingo 22 de marzo, a través del mismo medio de pago utilizado en la compra, y el comprobante será enviado por correo electrónico. Cabe aclarar que las entradas que registren acceso al evento no tendrán posibilidad de devolución.

Asimismo, la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia también debió reprogramarse y se realizará el miércoles 11 de marzo a las 21. Las entradas ya canjeadas mantendrán su validez para la nueva fecha. En esta ocasión, el artista Luciano Pereyra no podrá presentarse. Sin embargo, desde las 20 se desarrollará la previa con la participación de destacados artistas mendocinos. La organización invita al público a acompañar y disfrutar del espectáculo junto a los bailarines, actores y músicos que forman parte de esta gran celebración.

Fuente: Prensa Gobierno