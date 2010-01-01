Godoy Cruz realizará pruebas de jugadores en Alvear

Deportes

8 de Mayo - El club Godoy Cruz Antonio Tomba llevará adelante una jornada de captación de futbolistas en General Alvear, destinada a jóvenes categorías 2010, 2011, 2012 y 2013.

La actividad se desarrollará el viernes 15 de mayo desde las 14 horas en el predio del Club Pacífico, donde captadores y entrenadores del “Tomba” observarán a jugadores del departamento y de la región.

Desde la institución mendocina señalaron que el objetivo de estas pruebas es continuar ampliando la búsqueda de talentos en distintos puntos de la provincia y fortalecer el trabajo de las divisiones inferiores.

Los interesados en participar podrán solicitar más información comunicándose al 2625-402697.