Ingresar

Sunday, 10 De May De 2026

Escuchar:
FM Pehuenche
Deportes

AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón del "I Torneo de Shalem"

10 de Mayo - El pasado viernes, el joven Alvearense consiguió el primer Puesto de manera invicta, con 7 victorias en 7 partidas.

El evento, organizado por “Sholem”, de Capital Federal, se disputó el torneo a un ritmo de 7 minutos por jugador + 3 segundos de incremento por jugada, y el múltiple Campeón Mendocino de categorías juveniles, logró importantes resultados que le permitieron quedarse con el Primer puesto.

El podio, quedó conformado por Ioshua Bursztyn y Tomás Maidana. 

por Miguel Lieby