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Deportes
AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón del "I Torneo de Shalem"
10 de Mayo - El pasado viernes, el joven Alvearense consiguió el primer Puesto de manera invicta, con 7 victorias en 7 partidas.
El evento, organizado por “Sholem”, de Capital Federal, se disputó el torneo a un ritmo de 7 minutos por jugador + 3 segundos de incremento por jugada, y el múltiple Campeón Mendocino de categorías juveniles, logró importantes resultados que le permitieron quedarse con el Primer puesto.
El podio, quedó conformado por Ioshua Bursztyn y Tomás Maidana.