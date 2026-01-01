Se firmó un importante acuerdo entre el Municipio, el Hospital, el área de salud e instituciones deportivas, para el cuidado de los deportistas

Deportes

10 de Abril - Este viernes por la mañana, se firmó un acuerdo interinstitucional destinado a promover el abordaje de la salud mental en el ámbito deportivo. La iniciativa articula el trabajo de la Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Deportes, el Hospital Enfermeros Argentinos, el Área Sanitaria, el Centro Preventivo y Asistencial en Adicciones (CPAA), la Liga Alvearense de Fútbol, la Liga de Hockey de Alvear y otras entidades locales.

El proyecto, denominado *“La salud mental también juega”*, apunta a sensibilizar a deportistas, cuerpos técnicos y a la comunidad en general sobre la importancia del cuidado de la salud mental, fomentando la prevención, la detección temprana y el acceso a herramientas de acompañamiento. Entre las acciones previstas se incluyen campañas de difusión en medios y redes sociales, producción de materiales gráficos e intervenciones en eventos deportivos.

El intendente Alejandro Molero señaló: “hemos firmado un convenio para abordar una problemática de salud mental que tiene que ver con los casos de intento de suicidio o autolesiones”. Asimismo, el jefe comunal destacó el trabajo previo en el control sanitario de deportistas: “venimos trabajando hace varios años con el hospital en la salud de nuestros niños y adolescentes, nos faltaba este eslabón que tiene que ver con el trabajo en territorio, junto a las instituciones, para abordar esta problemática”.

Por su parte, el director del hospital, Alejandro Torres, expresó: “lo importante es salir a buscar la patología, no esperar que el paciente llegue al hospital ya complicado, la salud mental es un flagelo que nos viene golpeando durísimo”. Y finalizó: “ya no es una preocupación, si no es algo en lo que estamos trabajando e interviniendo de manera directa”.

El acuerdo formaliza el compromiso de las partes para trabajar de manera coordinada, fortaleciendo la articulación entre el sistema de salud y las instituciones.