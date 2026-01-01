Deportes

Tomás Moyano se quedó con el prólogo de la Vuelta Ciclística de General Alvear

9 de Abril - Anoche inició la edición número 26 de la vuelta Ciclística de General Alvear con la disputa del prólogo Gran Premio Di Paolo Maderas. La prueba, que tendrá cuatro etapas más, reunió a ciclistas de distintos puntos del país y un importante acompañamiento del público.