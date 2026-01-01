|►
|
|Escuchar:
FM Pehuenche
|
Deportes
Tomás Moyano se quedó con el prólogo de la Vuelta Ciclística de General Alvear
9 de Abril - Anoche inició la edición número 26 de la vuelta Ciclística de General Alvear con la disputa del prólogo Gran Premio Di Paolo Maderas. La prueba, que tendrá cuatro etapas más, reunió a ciclistas de distintos puntos del país y un importante acompañamiento del público.
El ganador del prólogo fue Tomás Moyano, representante de San Luis, quien logró imponerse en el inicio de la competencia.
La Vuelta Ciclística continuará hoy con la primera etapa, "Gran premio VM Plast" desde las 15 horas.