FÚTBOL: El “Richard Pérez” tiene 2 punteros

Deportes

13 de Abril - Se jugó la 3ª Fecha del torneo de Primera División de la Liga Alvearense de fútbol y Pacífico y Ferro, mandan en la cima. También ganaron Andes, Colón y Bowen.

Partido por Partido:

SC Pacífico 4-0 Real del Padre

El “Lobo” volvió a golear, este vez a los “Azules” de Real del Padre.

3 tantos de Martín López y otro de Lautaro Vazconsuelo, pusieron cifras definitivas al encuentro.

CA Colón 1-0 CA Villa Atuel

El “Rojinegro” derrotó 1 a 0 a la “Topadora”, gracias al tanto de Mauro Vilche, de tiro libre, y suma dos victorias consecutivas.

Andes FC 1-0 SC Argentino

El “Croto” se quedó con el clásico ante la “Academia”. El duelo tuvo lugar en “La Coqueta” y Emiliano Gómez marcó el único tanto del juego.

USyD Bowen 2-1 Boca de La Escandinava

En el renovado clásico del Este departamental, el “Naranja” se impuso gracias a los tantos de Nehuén López y Maximiliano López. Diego Chilote descontó para el “Xeneixe”.

Ferro CO 3-1 Colonia López

El “Verde” se impuso ante el elenco Sanrafaelino, y sigue en lo más alto, con puntaje ideal.

Alfio Lorenzo, Keybin Palacios y Pablo Sánchez, anotaron para el local, mientras que Ignacio Videla, había descontado transitoriamente para Colonia López.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 3 Fechas:

1º SC Pacífico 9 Pts

2º Ferro CO 9 Pts

3º Andes FC 7 Pts

4º CA Colón 6 Pts

5º Boca de La Escandinava 3 Pts

6º USyD Bowen 3 Pts

7º Real del Padre 3 Pts

8º SC Argentino 3 Pts

9º CA Villa Atuel 1 Pt

10º Colonia López 0 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche