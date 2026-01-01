FÚTBOL: El “Richard Pérez” tiene 2 punteros

Tuesday, 14 De April De 2026
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Partido por Partido:
SC Pacífico 4-0 Real del Padre
El “Lobo” volvió a golear, este vez a los “Azules” de Real del Padre.
3 tantos de Martín López y otro de Lautaro Vazconsuelo, pusieron cifras definitivas al encuentro.
CA Colón 1-0 CA Villa Atuel
El “Rojinegro” derrotó 1 a 0 a la “Topadora”, gracias al tanto de Mauro Vilche, de tiro libre, y suma dos victorias consecutivas.
Andes FC 1-0 SC Argentino
El “Croto” se quedó con el clásico ante la “Academia”. El duelo tuvo lugar en “La Coqueta” y Emiliano Gómez marcó el único tanto del juego.
USyD Bowen 2-1 Boca de La Escandinava
En el renovado clásico del Este departamental, el “Naranja” se impuso gracias a los tantos de Nehuén López y Maximiliano López. Diego Chilote descontó para el “Xeneixe”.
Ferro CO 3-1 Colonia López
El “Verde” se impuso ante el elenco Sanrafaelino, y sigue en lo más alto, con puntaje ideal.
Alfio Lorenzo, Keybin Palacios y Pablo Sánchez, anotaron para el local, mientras que Ignacio Videla, había descontado transitoriamente para Colonia López.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 3 Fechas:
1º SC Pacífico 9 Pts
2º Ferro CO 9 Pts
3º Andes FC 7 Pts
4º CA Colón 6 Pts
5º Boca de La Escandinava 3 Pts
6º USyD Bowen 3 Pts
7º Real del Padre 3 Pts
8º SC Argentino 3 Pts
9º CA Villa Atuel 1 Pt
10º Colonia López 0 Pts
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche