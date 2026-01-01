Mauricio Páez se consagró bicampeón en la 26° Vuelta Ciclística de General Alvear

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13 de Abril - Con un cierre cargado de intensidad, finalizó la 26° edición de la Vuelta Ciclística de General Alvear, una de las competencias más importantes del calendario regional. Tras varias jornadas de competencia que comenzaron con el prólogo y culminaron con una exigente etapa final, el ganador fue Mauricio Páez, quien volvió a destacarse en la clasificación general.

“Feliz por llevarme de nuevo esta gran vuelta”, expresó el ciclista, y agregó: “hoy fue una etapa bastante dura, sabíamos que había poco margen entre los 10 primeros, pero tratamos de llevarla para poder asegurar la vuelta”. Además, valoró el trabajo en equipo: “yo soy el que me voy a subir al podio, pero ellos hicieron un gran trabajo para que yo pueda llevarme la vuelta”.

Por su parte, el director de Deportes, Alberto Gómez, destacó el desarrollo del evento y el nivel de los competidores: “la verdad que un balance positivo de la vuelta” y remarcó: “es una vuelta muy presente que los ciclistas la esperan con muchas ganas”. Asimismo, subrayó el acompañamiento local: “el trabajo en conjunto permite llevar adelante estos eventos tan importantes para el departamento”.

De esta manera, Páez se consagra bicampeón de la tradicional competencia alvearense, reafirmando su gran presente deportivo en una edición que volvió a convocar a ciclistas y público en cada etapa.