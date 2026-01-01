Se realizó el cierre de la Colonia de Adultos Activos

Alvear

27 de Febrero - La Dirección de Deportes de General Alvear realizó el cierre de la Colonia de Adultos Activos, propuesta que durante el verano reunió a más de 200 personas en Ciudad y en los distritos de Alvear Oeste, Bowen y Carmensa. La jornada final reflejó la alegría y la predisposición que caracterizaron tanto a los participantes como al equipo de profesores a lo largo de toda la temporada.

El director de Deportes, Alberto Gómez, valoró el desarrollo del ciclo: “superamos los 200 inscriptos, pero más allá del número, hubo mucha felicidad los lunes, miércoles y viernes, que eso es lo importante. Estamos muy conformes y ya preparando las actividades que vienen para el resto del año”.

En la misma línea, el profesor a cargo, Hernán Sayago, destacó el compromiso del grupo: “ellos están activos y han disfrutado realmente de la colonia. Año a año vamos creciendo y ya pensamos en nuevos juegos y propuestas para el próximo ciclo”.

Las voces de los participantes también dieron cuenta de la experiencia, Margarita expresó: “muy agradecida a los profesores que nos han tratado tan bien. Hemos vivido momentos de mucha alegría”.

Por su parte, Leonor, quien asiste desde hace varios años, señaló: “hermosa experiencia, nos saca años de encima y acá estás dispuesta a hacer cualquier cosa para divertirte. Nos sentimos muy apoyadas, con mucha delicadeza y atención. Nos hace muy bien por dentro porque nos abrimos y hacemos lo que sentimos”.

De esta manera, la colonia culminó una nueva etapa consolidándose como un espacio de encuentro, actividad física y acompañamiento para las personas mayores del departamento.