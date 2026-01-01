Anunciaron actividades para la Semana del Cuidado de la Mujer

Thursday, 26 De February De 2026
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Hospital Enfermeros Argentinos organiza una agenda de actividades centradas en la salud y el bienestar femenino, con el acompañamiento del Área Sanitaria, la Red de Mujeres Solidarias y la Coordinación de Mujer y Género de la Municipalidad de General Alvear.
La propuesta incluye entrega de folletería sobre salud ginecológica y piso pélvico, abordaje territorial vinculado a derechos y salud mental, la caminata “Mujeres en Movimiento” y controles de presión arterial y salud cardiovascular en la Plaza Departamental.
El objetivo principal es garantizar el acceso a la salud integral y brindar herramientas de autocuidado a todas las mujeres de nuestra comunidad.