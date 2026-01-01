Alvear

Anunciaron actividades para la Semana del Cuidado de la Mujer

26 de Febrero - En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Hospital "Enfermeros Argentinos" organiza una agenda de actividades centradas en la salud y el bienestar femenino, con el acompañamiento del Área Sanitaria, la Red de Mujeres Solidarias y la Coordinación de Mujer y Género de la Municipalidad de General Alvear.