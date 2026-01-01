Trasladaron en helicóptero a un paciente con graves quemaduras al hospital "Lagomaggiore"

Alvear

27 de Febrero - Pasado el mediodía de este viernes, un hombre de 78 años fue derivado en helicóptero al Hospital Lagomaggiore, en la ciudad de Mendoza, tras ingresar con quemaduras de gravedad al Hospital Enfermeros Argentinos.

El operativo se realizó de manera conjunta entre el Hospital "Enfermeros Argentinos", el Aeroclub de General Alvear y la Municipalidad.

El director del hospital, Alejandro Torres, explicó: “tiene un alto porcentaje de superficie corporal afectada y era necesario trasladarlo al Lagomaggiore. Se solicitó el helicóptero preparado para derivaciones sanitarias. Presenta lesiones en el torso, con mayor compromiso del lado izquierdo. Es un paciente muy grave y ameritaba una evacuación urgente”.

Respecto del procedimiento, detalló: “se da aviso al Ministerio y se contacta a las autoridades policiales. En este caso nos comunicamos con el doctor Jorge Pérez, director general de Hospitales, y con el comisario general Marcelo Calipo. A partir de allí se activa el protocolo: nos piden historia clínica y distintos datos médicos, que se envían de inmediato, y se dispone la aeronave”.

Según se informó, el hecho habría ocurrido en Bowen. El paciente fue asistido inicialmente por una ambulancia y luego derivado al centro asistencial alvearense, donde recibió las primeras intervenciones.

El doctor Mauro Cucchiarini precisó: “ingresó alrededor de las nueve de la mañana con quemaduras severas en el rostro, principalmente en el lado izquierdo, con edema facial y compromiso de la vía aérea. Se realizó intubación traqueal y se lo estabilizó, ya que llegó descompensado. Fue conectado al respirador de guardia y se gestionó el traslado urgente”.

El profesional agregó: “tiene cerca del cuarenta por ciento del cuerpo comprometido. Lo más complejo es la afectación en la parte superior, que compromete la vía respiratoria. Por el tipo de lesión, parecería fuego