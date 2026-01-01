El Doctor Carlos Zalazar presidirá el Concejo Deliberante alvearense.

Alvear

27 de Febrero - En una Sesión Preparatoria, el Concejo Deliberante de General Alvear definió sus autoridades para el Período Legislativo 2026–2027. En una jornada marcada por el consenso y la organización del trabajo institucional de cara al nuevo año legislativo.

Durante la Sesión, el concejal Carlos Zalazar fue elegido como presidente del cuerpo con 7 votos a su favor. A su vez, la concejal Gisela Bello asumirá el cargo de Vicepresidenta Primera, mientras que la concejal Mirta Martínez fue designada Vicepresidenta Segunda.

De acuerdo al cronograma legislativo previsto en General Alvear, el Concejo realizará en los primeros días de marzo el acto de apertura de las Sesiones Ordinarias, instancia que dará inicio formal a la actividad parlamentaria del año y donde el intendente municipal Alejandro Molero, a través de su habitual discurso, dará inicio al período de Sesiones Ordinarias.

Además, en el mes de mayo está prevista la asunción de los nuevos concejales, lo que permitirá la renovación parcial del cuerpo y la continuidad del trabajo legislativo en representación de la comunidad.