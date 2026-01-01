Alvear se prepara para una nueva edición de la Vuelta Ciclística

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7 de Abril - Desde el miércoles 8 hasta el domingo 12 de abril se disputará la 26° Vuelta Ciclística de General Alvear, una competencia que año tras año convoca a ciclistas de distintos puntos del país y la región, y que vuelve a posicionar al departamento como un referente de la disciplina.

Desde el miércoles 8 hasta el domingo 12 de abril se disputará la 26° Vuelta Ciclística de General Alvear, una competencia que año tras año convoca a ciclistas de distintos puntos del país y la región, y que vuelve a posicionar al departamento como un referente de la disciplina.

El director de Deportes, Alberto Gómez, se refirió a la organización y la expectativa generada: “estamos expectantes y en la recta final, con todos los detalles preparados para el inicio”. Además, destacó el trabajo conjunto: “es un evento que requiere mucha coordinación, con cortes de calles y un importante despliegue para que todo se desarrolle correctamente”.

Desde la Asociación Alvearense de Ciclismo, Miguel López valoró el acompañamiento sostenido: “seguimos trabajando gracias al apoyo del municipio y de quienes colaboran en cada edición, es un esfuerzo compartido que permite sostener esta competencia en el tiempo”, expresó, al tiempo que agradeció a empresas, instituciones y entidades que se han sumado este año.

Respecto a la participación, se espera la presencia de equipos locales y de otras provincias, con corredores que llegan desde distintos puntos del país y la posibilidad de sumar delegaciones internacionales.

La competencia contará con un prólogo clasificatorio y cuatro etapas. El recorrido incluirá distintos distritos del departamento, como Bowen y Carmensa, además de una etapa en Alvear Oeste y el tradicional circuito céntrico en la jornada de cierre.

- Miércoles 8 de abril – 20:30 hs. Prólogo “Gran Premio Di Paolo Maderas”, con concentración a las 20:00 hs., en un circuito céntrico con largada y llegada en Av. Libertador Sur 490.

- Jueves 9 de abril – 15:00 hs. Primera etapa “Gran Premio VM Plast”, con recorrido de aproximadamente 104 km, pasando por distintos puntos del departamento y finalizando frente a la firma organizadora.

- Viernes 10 de abril – 15:00 hs. Segunda etapa “Gran Premio YPF Grupo Squiavone y CECSAGAL”, con un trazado de 106 km.

- Sábado 11 de abril – 15:00 hs. Tercera etapa “Gran Premio Dewey”, en un circuito que se recorrerá en tres oportunidades, totalizando 112 km.

- Domingo 12 de abril – 15:00 hs. Cuarta etapa “Gran Premio Municipalidad de General Alvear”, con un circuito céntrico de 114 km que marcará el cierre de la competencia.

En todas las jornadas, la concentración será a las 14:30 hs., excepto el prólogo inaugural.

La Vuelta Ciclística de General Alvear es una de las competencias más representativas del calendario deportivo local, combinando deporte y organización, consolidándose como un evento que año tras año convoca a ciclistas y público en general.