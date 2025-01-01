Ingresar

Wednesday, 25 De February De 2026

AJEDREZ: Santiago Sánchez Laplace es el nuevo Campeón Absoluto Alvearense

25 de Febrero - El múltiple Campeón Juvenil Mendocino venció a Camilo Lieby en una dramática definición y se quedó con el máximo titulo del Ajedrez departamental.

El informador turístico del Kilómetro 0, de Ciudad, fue sede de la última fecha del Octogonal que reunió a 8 de los mejores ajedrecístas del departamento, en un todos contra todos que resultó apasionante y que se definió recién a último momento, en la última jugada.

Sánchez Laplace logró vencer a Lieby, que aparecía como máximo candidato por llevar medio punto de ventaja, y se coronó Campeón 2025. En tercer lugar, finalizó el Maestro Nacional y defensor del títuo, Juan Ignacio Ruíz.

Ronda 7 - Resultados
Santiago Sánchez Laplace 1-0 Camilo Lieby
Juan Sebastián Lieby 1-0 Jonatan Mattus
Elías Mattus 0-1 Sebastián Lieby
Cristian Orozco 0-1 (Por ausencia) MN Juan Ignacio Ruíz

TABLA FINAL DE POSICIONES:
Santiago Sánchez Laplace 6 Pts
 Camilo Lieby 5,5 Pts
MN Juan Ignacio Ruíz 5,5 Pts
Juan Sebastián Lieby 4 Pts
Sebastián Lieby 4 Pts
Elías Mattus 2 Pts
Jonatan Mattus 1 Pts
Cristian Orozco 0 Pt (Retirado)

por Miguel Lieby