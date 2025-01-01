AJEDREZ: Santiago Sánchez Laplace es el nuevo Campeón Absoluto Alvearense

Wednesday, 25 De February De 2026
|►
|Escuchar:
|
El informador turístico del Kilómetro 0, de Ciudad, fue sede de la última fecha del Octogonal que reunió a 8 de los mejores ajedrecístas del departamento, en un todos contra todos que resultó apasionante y que se definió recién a último momento, en la última jugada.
Sánchez Laplace logró vencer a Lieby, que aparecía como máximo candidato por llevar medio punto de ventaja, y se coronó Campeón 2025. En tercer lugar, finalizó el Maestro Nacional y defensor del títuo, Juan Ignacio Ruíz.
Ronda 7 - Resultados
Santiago Sánchez Laplace 1-0 Camilo Lieby
Juan Sebastián Lieby 1-0 Jonatan Mattus
Elías Mattus 0-1 Sebastián Lieby
Cristian Orozco 0-1 (Por ausencia) MN Juan Ignacio Ruíz
TABLA FINAL DE POSICIONES:
1° Santiago Sánchez Laplace 6 Pts
2° Camilo Lieby 5,5 Pts
3° MN Juan Ignacio Ruíz 5,5 Pts
4° Juan Sebastián Lieby 4 Pts
5° Sebastián Lieby 4 Pts
6° Elías Mattus 2 Pts
7° Jonatan Mattus 1 Pts
8° Cristian Orozco 0 Pt (Retirado)