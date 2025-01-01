AJEDREZ: Santiago Sánchez Laplace realizó simultáneas en el Paseo de los Artesanos

Deportes

12 de Febrero - El Paseo de los Artesanos, de ciudad, fue sede de la tercera jornada de "Tardecitas de Ajedrez", que contó con una simultánea brindada por el múltiple Campeón Provincial Juvenil Santiago Sánchez Laplace.

Organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, el evento reunió a niños, jóvenes y adultos que enfrentaron a Santiago, compartiendo una agradable jornada al aire libre en pleno centro.

En total, 18 jugadores de todas las edades participaron este miércoles por la tarde noche, de una interesante sesión de simultáneas brindada por el varias veces Campeón Provincial de categorías Juveniles, cinco veces representante de Mendoza en Juegos Evita, y entre los mejores jugadores Sub 20 del País, que consiguió una muy buena performance, ganando absolutamente todas las partidas.

Cronograma de Simultáneas:

Viernes 20/02: Rocío Barros