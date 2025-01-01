Comenzó la Colonia de Verano “Adultos Activos”

Deportes

Este lunes 2 de febrero dio inicio la Colonia de Verano “Adultos Activos” en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, con una importante participación en su primer día. La jornada contó con la presencia del intendente Alejandro Molero, quien saludó y dio la bienvenida a los participantes.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó que en la primera jornada asistieron 150 personas y que, sumando las colonias que se desarrollan en Bowen y Carmensa, el número total ronda las 200. “Año a año esta colonia va creciendo y la gente está muy contenta y agradecida por la contención que se brinda”, señaló.

Las actividades se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 14:30 horas, en Ciudad y distritos, y son totalmente gratuitas. El profesor a cargo, Hernán Sayago, explicó que la propuesta incluye recreación, pileta, gimnasia, baile y movilidad, y que además se incorporarán clases de natación los martes y jueves, de 10 a 11 horas, para mayores de 50 años.

Una de las participantes, Nelida González, valoró la experiencia y el compañerismo: “hace cuatro años que participo y siempre muy contenta. Es muy bueno para la salud y para hacer amigos”.

Desde la Dirección de Deportes se invitó a quienes aún no se hayan inscripto a sumarse acercándose al Polideportivo o a los espacios deportivos de los distritos.