AJEDREZ: Santiago Sánchez Laplace y Cristian Orozco, jugarán el Octogonal final departamental

Deportes

5 de Febrero - Este miércoles se disputó el torneo que otorgaba 2 plazas a la Final Alvearense 2025 y ambos jugadores lograron sus plazas.

En instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses” se disputó el torneo clasificatorio a la Final departamental, que definirá quién será el Campeón 2025 del Ajedrez Alvearense.

Ya se encontraban clasificados el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz (por ser Campeón defensor del título), Sebastián Garay y Sebastián Lieby (por la liga de Adultos), Camilo Lieby y Juan Sebastián Lieby (por la liga Juvenil) y Jonatan Mattus (Campeón de la Liga Infantil) y quedaban sólo 2 plazas, que ocuparán Sánchez Laplace y Orozco, ganadores del torneo, que reunió a los mejores de cada liga.

El torneo fue ganado de manera invicta por el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Santiago Sánchez Laplace, con 5 victorias.

En segundo lugar finalizó el ex Campeón Provincial Juvenil, Cristian Orozco, que sólo fue derrotado por Sánchez Laplace.

En tercer lugar (y expectante por la posible baja de alguno de los clasificados), culminó Elías Mattus.

Principales Posiciones Torneo Clasificatorio al Octogonal 2025:

1º Santiago Sánchez Laplace 5 Pts

2º Cristian Orozco 4 Pts

3º Elías Mattus 3 Pts

4º Martín Alfano 3 Pts

5º Federico Formini 2,5 Pts

6º Ricardo Modón 2,5 Pts

7º León Pimentel 2,5 Pts

8º Lucas Carrozo 2,5 Pts

9º Benjamín Ayala 2,5 Pts

10º Julián Aguirre 2 Pts