AJEDREZ: Santiago Sánchez Laplace y Cristian Orozco, jugarán el Octogonal final departamental

En instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses” se disputó el torneo clasificatorio a la Final departamental, que definirá quién será el Campeón 2025 del Ajedrez Alvearense.
Ya se encontraban clasificados el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz (por ser Campeón defensor del título), Sebastián Garay y Sebastián Lieby (por la liga de Adultos), Camilo Lieby y Juan Sebastián Lieby (por la liga Juvenil) y Jonatan Mattus (Campeón de la Liga Infantil) y quedaban sólo 2 plazas, que ocuparán Sánchez Laplace y Orozco, ganadores del torneo, que reunió a los mejores de cada liga.
El torneo fue ganado de manera invicta por el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Santiago Sánchez Laplace, con 5 victorias.
En segundo lugar finalizó el ex Campeón Provincial Juvenil, Cristian Orozco, que sólo fue derrotado por Sánchez Laplace.
En tercer lugar (y expectante por la posible baja de alguno de los clasificados), culminó Elías Mattus.
Principales Posiciones Torneo Clasificatorio al Octogonal 2025:
1º Santiago Sánchez Laplace 5 Pts
2º Cristian Orozco 4 Pts
3º Elías Mattus 3 Pts
4º Martín Alfano 3 Pts
5º Federico Formini 2,5 Pts
6º Ricardo Modón 2,5 Pts
7º León Pimentel 2,5 Pts
8º Lucas Carrozo 2,5 Pts
9º Benjamín Ayala 2,5 Pts
10º Julián Aguirre 2 Pts