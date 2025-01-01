Ingresar

Thursday, 5 De February De 2026

Escuchar:
FM Pehuenche
Deportes

AJEDREZ: Santiago Sánchez Laplace y Cristian Orozco, jugarán el Octogonal final departamental

5 de Febrero - Este miércoles se disputó el torneo que otorgaba 2 plazas a la Final Alvearense 2025 y ambos jugadores lograron sus plazas.

En instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses” se disputó el torneo clasificatorio a la Final departamental, que definirá quién será el Campeón 2025 del Ajedrez Alvearense.

Ya se encontraban clasificados el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz (por ser Campeón defensor del título), Sebastián Garay y Sebastián Lieby (por la liga de Adultos), Camilo Lieby y Juan Sebastián Lieby (por la liga Juvenil) y Jonatan Mattus (Campeón de la Liga Infantil) y quedaban sólo 2 plazas, que ocuparán Sánchez Laplace y Orozco, ganadores del torneo, que reunió a los mejores de cada liga.

El torneo fue ganado de manera invicta por el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Santiago Sánchez Laplace, con 5 victorias.

En segundo lugar finalizó el ex Campeón Provincial Juvenil, Cristian Orozco, que sólo fue derrotado por Sánchez Laplace.

En tercer lugar (y expectante por la posible baja de alguno de los clasificados), culminó Elías Mattus.

 

Principales Posiciones Torneo Clasificatorio al Octogonal 2025:

Santiago Sánchez Laplace 5 Pts

Cristian Orozco 4 Pts

Elías Mattus 3 Pts

Martín Alfano 3 Pts

Federico Formini 2,5 Pts

Ricardo Modón 2,5 Pts

León Pimentel 2,5 Pts

Lucas Carrozo 2,5 Pts

Benjamín Ayala 2,5 Pts

10º Julián Aguirre 2 Pts

por Miguel Lieby