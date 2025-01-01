AJEDREZ: Camilo Lieby Campeón del I Abierto de Rivadavia

Monday, 9 De February De 2026
Este domingo se llevó a cabo en instalaciones del Natatorio municipal de Rivadavia, el torneo “Jaque al Verano”, que reunió jugadores de todas las edades, en una hermosa jornada ajedrecística.
El torneo fue ganado por el múltiple Campeón Mendocino de categorías juveniles, Camilo Lieby, con 7 victorias y 2 empates (ante Sánchez Laplace y Emanuel Di Césare).
En segundo lugar, finalizó Jerónimo Curi, una de las revelaciones del torneo, del Club Mendoza Regatas.
El certamen, excelentemente organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez de Rivadavia, conto con la presencia de más de 40 jugadores de toda la Provincia y fue arbitrado por los Profesores Sebastián Stipech y Damián González.