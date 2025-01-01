AJEDREZ: Camilo Lieby, enfrentó a 18 jugadores en Simultáneo

Deportes

7 de Febrero - El Paseo de los Artesanos, de ciudad, fue sede de la segunda jornada, que contó con una simultánea brindada por el múltiple Campeón Provincial Juvenil y actual Sub Campeón Alvearense Camilo Lieby.

Organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, el evento reunió a niños, jóvenes y adultos que enfrentaron a Camilo, compartiendo una agradable jornada al aire libre en pleno centro.

En total, 18 jugadores de todas las edades participaron este viernes por la tarde noche, de una interesante sesión de simultáneas brindada por el varias veces Campeón Provincial de categorías Juveniles, cinco veces representante de Mendoza en Juegos Evita, y actual Sub Campeón departamental, que consiguió una muy buena performance, ganando absolutamente todas las partidas.

Cronograma de Simultáneas:

Miércoles 11/02: Santiago Sánchez Laplace