AJEDREZ: "Juani" Ruiz, participó de “Tardecitas de Ajedrez”

Organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, el evento reunió a niños, jóvenes y adultos que enfrentaron a Ruíz, compartiendo una agradable jornada al aire libre en pleno centro.
En total, 18 jugadores de todas las edades participaron este miércoles por la tarde noche, de una interesante sesión de simultáneas brindada por el varias veces Campeón Provincial de categorías Juveniles, cuatro veces representante de Mendoza en Juegos Evita, actual Campeón departamental, y Maestro Nacional, que consiguió una muy buena performance, de 16 ganadas, un empate y sólo una derrota, ante Jonatan Mattus, que será distinguido por la organización.
Cronograma de Simultáneas:
Viernes 30/01: Rocío Barros
Viernes 14/02: Camilo Lieby
Viernes 21/02: Santiago Sánchez Laplace
Viernes 28/02: Sebastián Lieby