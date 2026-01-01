La gran sorpresa que dieron la Reina y Virreina Nacional durante el Streaming de Vendimia

Noticias

11 de Febrero - El programa compartió entrevistas, videos especiales y un anuncio significativo: las soberanas revelaron el tatuaje que selló su experiencia conjunta.

El anuncio se dio en el marco de una nueva emisión del Streaming de Vendimia, un espacio que propone recorrer la fiesta y poner en valor tanto el presente vendimial como el trabajo de quienes la hacen posible. En esta oportunidad, el programa combinó entrevistas, contenidos audiovisuales exclusivos y recorridos por los escenarios centrales de la celebración.

Uno de los momentos destacados fue la entrevista a la Reina y la Virreina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes Napoletano y Sofía Perfumo, quienes repasaron su año de reinado y compartieron una experiencia personal que las une de manera simbólica. Ambas decidieron realizarse un tatuaje idéntico: una hoja de parra acompañada por el número 25, en referencia al año de su mandato. El diseño, ubicado en el antebrazo, representa el camino compartido y el vínculo construido a lo largo de la experiencia vendimial.

Durante la charla, conducida por Mauricio Morello y Rebeca Rodríguez Viñolo, las soberanas reflexionaron sobre el crecimiento personal que les dejó el reinado, el afecto constante del público y la intensidad de la agenda que recorrió distintos puntos de la provincia. Coincidieron en destacar la cercanía con la gente y el orgullo de representar a Mendoza en cada actividad oficial.

Contenidos que permiten vivir Vendimia desde adentro

El programa incluyó además la presentación oficial de los personajes de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 a través de una pieza audiovisual que comienza a revelar el universo narrativo del espectáculo central que se desarrollará en el Teatro Griego Frank Romero Day. El material permitió anticipar los protagonistas simbólicos de la historia y generar expectativa sobre la puesta en escena.

Otro de los contenidos fue un video especial desde el Teatro Griego, donde Pablo Perri recorrió el escenario mayor de la Vendimia y compartió detalles sobre su relevancia cultural, su dimensión simbólica y los preparativos que se llevan adelante para la celebración central.

Por otro lado, uno de los segmentos centrales del programa fue la entrevista a Silvia Moyano, guionista de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, quien profundizó sobre el proceso creativo del espectáculo y el enfoque conceptual de la obra. Moyano explicó cómo se fue construyendo el relato a partir de la identidad mendocina, el trabajo colectivo y la memoria cultural, entendiendo a la Vendimia como una historia viva que se reescribe año a año.

Durante la conversación, la guionista se refirió al desafío de articular una narrativa que dialogue con la tradición vendimial y, al mismo tiempo, incorpore nuevas miradas y lenguajes escénicos. También destacó la importancia de los personajes como portadores de sentido dentro del espectáculo, ya que a través de ellos se expresan valores, tensiones y emociones vinculadas a la historia y al presente de Mendoza.

Con entrevistas, recorridos y contenidos exclusivos, el Streaming de Vendimia volvió a consolidarse como un espacio para conocer la fiesta desde múltiples miradas, poniendo en diálogo tradición, presente y proyección futura de la celebración más importante de Mendoza.

Fuente: Prensa Gobierno