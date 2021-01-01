El incendio en el sector oeste de la ciudad afectó alrededor de 120 hectáreas

Alvear

11 de Febrero - La Municipalidad de General Alvear informó sobre el incendio registrado este martes en el sector oeste del departamento, en inmediaciones del aeroclub y del río Atuel. El director de Defensa Civil, Javier Velasco, brindó una conferencia de prensa en la que detalló el operativo desplegado y las consecuencias del hecho.

“Pasadas las 13.30 nos entró el llamado. Nosotros escuchamos la frecuencia de Bomberos y automáticamente nos hicimos presentes en el lugar. Ya se había originado un incendio intencional y era de grandes dimensiones, en toda la parte oeste del aeroclub”, explicó.

En el lugar trabajaron inicialmente dos móviles de Bomberos de la Policía y, posteriormente, se solicitó la colaboración del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Según indicó Velasco, el objetivo fue circunscribir el foco ígneo dentro del bajo ubicado al oeste y sur del río, aprovechando una zona que ya había sido alcanzada por quemas anteriores.

Sin embargo, cerca de las 18.30 se produjo una rotación del viento que modificó el comportamiento de las llamas. “Fue cuando rotó el viento y el fuego cruzó el río. Terminó afectando la propiedad del señor Iglesias y un campo donde hay animales del señor Pocho Barroso. Eso nos complicó la tarde, porque de este lado tenemos viviendas y muchos animales”, señaló.

Ante esa situación, se sumaron al operativo el secretario y el director de Obras y Servicios Públicos, junto con maquinaria municipal, camiones hidrantes y personal de distintas áreas. El siniestro pudo ser contenido alrededor de las 22.30. Durante la madrugada se mantuvo una guardia de cenizas con móviles municipales y policiales, debido a una alerta por viento prevista para las 4 de la mañana.