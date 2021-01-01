Educación: la provincia destacó el desempeño de General Alvear en evaluaciones y concursos

Alvear

11 de Febrero - El Intendente de General Alvear, Alejandro Molero, recibió este martes en la Sala de Reuniones del Municipio a la Subsecretaria de Educación de Mendoza, Claudia Ferrari, en un encuentro de trabajo del que también participaron la Delegada Administrativa de la DGE, Magalí Oneschuk, el Director de Educación, José Morán y supervisoras de educación.

Tras la reunión, Ferrari valoró el intercambio institucional y puso en relieve los resultados obtenidos por el departamento tanto en instancias de evaluación de estudiantes como en concursos para cargos jerárquicos.

“Hemos tenido una reunión de trabajo muy fructífera, donde hemos podido escuchar las necesidades de la zona, que es el objetivo principal de la reunión, y también poder seguir ampliando la información y transmitiendo todo lo que tiene que ver con las líneas que vamos a implementar durante el veinte veintiséis en todas las escuelas de la provincia”, señaló.

Entre los temas abordados, la funcionaria remarcó la importancia de la asistencia sostenida desde el Nivel Inicial y Primario. Recordó que la normativa establece que quienes no alcancen el ochenta por ciento de concurrencia al finalizar el ciclo lectivo deberán asistir al período complementario de intensificación de saberes en diciembre, con el fin de reforzar contenidos y asegurar la adquisición de competencias para el año siguiente.

Asimismo, se analizó la ampliación progresiva de la cobertura de salas de tres años, política que continuará extendiéndose hasta alcanzar a todos los departamentos y distritos de la provincia. También se repasó el estado de las obras escolares en ejecución en General Alvear, que avanzan conforme a los plazos previstos de cara al inicio del ciclo el veinticinco de febrero.

En relación con los indicadores académicos, Ferrari destacó el posicionamiento del departamento. “General Alvear realmente es un departamento que, cuando se hace cualquier tipo de evaluación, se destaca. En el concurso directivo también los docentes han tenido una destacadísima presencia, obteniendo los puntajes más altos en la provincia”, afirmó.

En ese sentido, felicitó a docentes, equipos de conducción y supervisoras por los resultados alcanzados. “El resultado es nada más ni nada menos que la evidencia del esfuerzo. Nos enorgullece ver el compromiso, no solamente en los resultados de los estudiantes, sino en la formación continua de nuestros docentes y directivos”, concluyó.

Desde el Municipio se valoró el trabajo coordinado con la cartera educativa provincial y se ratificó el acompañamiento a las acciones orientadas a fortalecer los aprendizajes, área en la que General Alvear se ubica entre los mejores registros de Mendoza.