Espectacular vuelco sobre la Ruta 143

Alvear

9 de Febrero - Una pareja volcó en Ruta 143 frente a la Bodega Bianchi, de San Rafael.

El siniestro vial ocurrió en Ruta Nacional 143, a la altura de la curva ubicada pasando Bodega Bianchi cuando un automóvil Fiat Siena circulaba de este a oeste y por razones que se tratan de establecer, la conductora perdió el dominio del rodado, que terminó volcado sobre la calzada.

El vehículo presentó destrucción total. La conductora y el acompañante, ambos de 29 años de edad, fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital "Schestakow", de San Rafael, donde la conductora fue diagnosticada con politraumatismos varios y la otra persona presentó politraumatismos.

Personal policial y de Bomberos, quienes realizaron las tareas de asistencia y seguridad en la zona.