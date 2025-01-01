Bowen fue sede de una nueva edición de la Nochecita de Picnic

Alvear

9 de Febrero - Con una importante participación de vecinos y condiciones climáticas favorables, se realizó en Bowen una nueva edición de la Nochecita de Picnic, una propuesta impulsada para promover espacios de encuentro comunitario y actividades recreativas para toda la familia.

Durante la jornada, el público asistente acompañó la iniciativa con reposeras, mates y participación en las distintas propuestas musicales y recreativas dispuestas en el lugar, lo que generó un movimiento sostenido en el espacio público y su entorno.

El delegado de Bowen, Luis Gergeluk, destacó el acompañamiento de la comunidad y el impacto de este tipo de eventos en la dinámica local. “En cada edición se observa una respuesta positiva de los vecinos, que no solo solicitan estas actividades sino que también participan activamente. Además, se genera movimiento en comercios, bares, restaurantes y puestos de artesanos”, señaló.

Vecinos que asistieron al encuentro también valoraron la propuesta. Maru, residente de Bowen, remarcó que “estas actividades favorecen la participación y el encuentro entre los vecinos”. Por su parte, Cristian, quien concurrió junto a su familia, indicó que “es una alternativa accesible para compartir en familia, especialmente con los más chicos”.

Desde la organización se informó que el cierre del ciclo de las Nochecitas de Picnic se realizará en Ciudad, el viernes 13 de febrero, en el Paseo de los Artesanos, a partir de las 20 horas.