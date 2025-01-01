Aprehendieron a un camionero por alcoholemia positiva

Alvear

8 de Febrero - Un conductor de camión fue aprehendido este sábado 8 de febrero, alrededor de las 18.45 horas, tras arrojar resultado positivo en un control de alcoholemia realizado sobre Ruta Provincial 143 y calle Gorostiague, en jurisdicción de la Comisaría 14ª de General Alvear.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Delegación Vial General Alvear, quienes detuvieron la marcha de un camión Mercedes Benz, modelo 1634, dominio GZG 038, conducido por Edgar Daniel Romero Durán, de 34 años, con domicilio en la provincia de San Juan.

Al efectuar el control con alcoholímetro marca Dräger, número de serie ARLC-0162, correspondiente a la prueba N° 3963, el dosaje arrojó un resultado de 1,148 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Ante esta situación, y en el marco de lo establecido por la Ley 9099, artículo 67 bis, el conductor fue aprehendido y se procedió a la retención del rodado, quedando ambos a disposición del Juzgado interviniente.

El operativo fue realizado por la movilidad N° 3624, a cargo del oficial inspector Fabricio Calderón, con la custodia del efectivo Maximiliano Figueroa.