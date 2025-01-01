Alvear será sede de charlas sobre criminalización de la protesta y delitos ambientales

Alvear

9 de Febrero - El ex fiscal federal Gustavo Gómez llega a General Alvear para encabezar una charla–debate abierta a la comunidad, donde se abordarán temáticas vinculadas a la criminalización de la protesta social y a los delitos ambientales, con eje en herramientas legales, denuncias y querellas penales.

La primera actividad se desarrollará este lunes 9 de febrero a las 19.30 horas, bajo el título “Criminalización de la protesta”, y tendrá lugar en el Salón Ibiza, ubicado sobre Ruta 143 Sur, entre calles L y LL.

En tanto, el martes 10 de febrero a las 19 horas, Gómez disertará sobre “Delitos ambientales: denuncias, pruebas y querellas penales”, en el Salón "San Martín", del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear.

Gustavo Gómez se desempeñó como fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, y cuenta con una extensa trayectoria en la investigación de delitos ambientales, narcotráfico, corrupción, mafias, ciberdelitos y otras causas federales de alto impacto institucional.

Las jornadas son organizadas por CRIPA, la Asamblea del Pueblo, Autoconvocados en Cortes, Cultura 7722, Mujeres Autoconvocadas por el Ambiente y Tranco Largo, en un contexto provincial marcado por el debate en torno al agua, el ambiente y el derecho a la protesta.

Las actividades son libres y abiertas, y buscan brindar herramientas legales y generar reflexión colectiva sobre el rol del Poder Judicial, la defensa del ambiente y los derechos ciudadanos.