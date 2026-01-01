Gustavo Villegas, renunció tras un control de alcoholemia positivo

Alvear

7 de Febrero - Villegas, que se desempeña como consejero de Aguas del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, presentó su renuncia tras un control policial.

El alvearense difundió un comunicado público en el que pidió disculpas a la ciudadanía y presentó su renuncia al cargo, luego de haber dado positivo en un control de alcoholemia realizado por la Policía de Mendoza.

En el escrito, Villegas reconoció que el episodio “nunca debió ocurrir” y asumió plena responsabilidad por su conducta, manifestando su arrepentimiento y señalando que “nada justifica” el error cometido.

Asimismo, remarcó que como funcionario público tiene la obligación de dar el ejemplo y cumplir la ley, del mismo modo que se le exige a cada mendocino. En ese marco, destacó la importancia de los controles de alcoholemia que se realizan actualmente en toda la provincia, los cuales forman parte de una política pública orientada a garantizar la seguridad vial.

Villegas también valoró el accionar del personal policial que intervino en el procedimiento, subrayando que actuaron con profesionalismo y estricto apego a los protocolos, demostrando que la ley se aplica de manera igualitaria, sin privilegios ni excepciones.

Finalmente, el funcionario informó que puso su renuncia a disposición, al considerar que es el paso correcto para no afectar el trabajo institucional que se viene realizando y para asumir las consecuencias de sus actos.