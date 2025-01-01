Los Colonos cruzaron el Valle

Deportes

28 de Enero - Con el cruce del lago del Valle Grande, chicos y chicas de la Colonia de Verano de la Dirección de Deportes cerraron una gran temporada.

El cruce del Dique Valle Grande ya es una tradición que forma parte de la Colonia de Verano Municipal y que este año volvió para reunir a los colonos en una experiencia única de encuentro, esfuerzo y compañerismo.

"Es una actividad que fortalece valores y mantiene vivo el deporte en nuestros niños y niñas", señaló el Profesor Alberto Gómez, Director de Deportes del Municipio, que resaltó el compromiso del equipo de Profesores de la Dirección y el apoyo incondicional de las familias.