Los Colonos cruzaron el Valle

El cruce del Dique Valle Grande ya es una tradición que forma parte de la Colonia de Verano Municipal y que este año volvió para reunir a los colonos en una experiencia única de encuentro, esfuerzo y compañerismo.
"Es una actividad que fortalece valores y mantiene vivo el deporte en nuestros niños y niñas", señaló el Profesor Alberto Gómez, Director de Deportes del Municipio, que resaltó el compromiso del equipo de Profesores de la Dirección y el apoyo incondicional de las familias.