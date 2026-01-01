Una mujer fue estafada en $400.000

Alvear

6 de Febrero - El hecho fue denunciado este viernes por la mañana. Realizaron varias compras desde su BNA.

El hecho ocurrió cuando la víctima, una mujer de 38 años de edad, en momento en que se encontraba en su vivienda, de calle Estrada al 1100, ingresó a la aplicación de su Banco y advirtió que no figuraban sus tarjetas asociadas. Ante esta situación, se comunicó telefónicamente a un número que figuraba en la aplicación y posteriormente constató la extracción de dinero de su cuenta sueldo mediante la realización de aproximadamente 21 compras no autorizadas, por un monto estimado de $400.000, efectuadas a través de la plataforma online.

Tomó intervención la Oficina Fiscal de jurisdicción.