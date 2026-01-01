Presentación de nueva carrera en General Alvear

Alvear

El director de Educación José Morán presentó una nueva propuesta académica que llega a General Alvear a través de un convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Se trata de la segunda cohorte de la Tecnicatura Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias, una tecnicatura de dos años de duración, de modalidad virtual asincrónica, con título de validez nacional y de carácter gratuito. La carrera está orientada al sector agropecuario y aborda contenidos vinculados a la administración, el financiamiento, la organización y la gestión de empresas, ofreciendo una rápida salida laboral tanto en el ámbito público como privado, y permitiendo que jóvenes y adultos puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Las personas interesadas pueden inscribirse y recibir asesoramiento en la Dirección de Educación, ubicada en la intersección de Chapeaurouge y Zeballos, en horario de 7 a 13 horas.