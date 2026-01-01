Vialidad finalizó la demarcación del puente de carga pesada de Alvear

Alvear

5 de Febrero - La nueva estructura, reconstruida desde la fundación, quedó concluida con los estándares de seguridad vial necesarios.

Luego de concluir el año pasado el puente de Calle 7, vía que funciona como el desvío de carga pesada en el departamento de General Alvear, Vialidad Mendoza finalizó la demarcación vial de la estructura.

El viejo puente debió ser demolido y construir uno nuevo desde su fundación luego que la vieja estructura existente acusara fallas estructurales que obligaron a demolerlo por completo y avanzar en la construcción de uno nuevo desde la fundación.

Ubicado en la vía que permite a los camiones pasar sin demoras de la Ruta Nacional 143 a la RN 188 y viceversa evitando así la zona céntrica de la ciudad de General Alvear, el puente está sobre un canal aluvional seco que en temporales de la época estival puede descargar gran cantidad de agua.

La obra finalizada no solo es clave para el transporte comercial de cargas en general sino para las rutas ganaderas del secano mendocino, que en su mayoría están ubicadas en el departamento de General Alvear y todas desembocan en la Ruta Nacional 188 que tiene conexión directa con el desvío de carga pesada.