Regresaron las “Nochecitas de Picnic” con actividades en los distritos

Alvear

6 de Febrero - La Municipalidad de General Alvear puso en marcha una nueva edición de las Nochecitas de Picnic, una propuesta organizada por la Asesoría de Juventud que combina actividades recreativas al aire libre, sorteos, food trucks, artesanos y presentaciones artísticas en distintos puntos del departamento.

La primera jornada se desarrolló en el distrito de Carmensa y marca el inicio de un recorrido que continuará por Alvear Oeste, Bowen y Ciudad, con encuentros programados entre las 20 y las 00 horas.

La asesora de Juventud, Milagros Nieto, explicó que la iniciativa busca llegar a todos los distritos con la misma propuesta. “Estamos arrancando una nueva edición de las Nochecitas de Picnic. Hoy jueves comenzamos en Carmensa y este recorrido continúa el viernes en Alvear Oeste, el sábado en Bowen y el viernes 13 en el Paseo de los Artesanos, en Ciudad, donde finaliza esta edición”, detalló.

Nieto destacó que en cada encuentro participan artistas del departamento y artesanos locales. “Trabajamos mucho con artistas locales y con los artesanos, fortaleciendo la economía de cada distrito y del departamento. La idea es llegar a todos y brindar las mismas oportunidades”, señaló.

En relación con la respuesta del público, la funcionaria remarcó el acompañamiento de las familias. “A la gente le gusta salir en verano, disfrutar de los espacios públicos, traer su reposera, los mates, compartir con amigos y en familia. Siempre es satisfactorio ver cómo acompañan estas propuestas”, expresó.

Por último, Nieto subrayó la apertura del espacio para jóvenes artistas. “Todos los años trabajamos principalmente con artistas jóvenes, de entre 16 y 30 años. Muchos chicos se han acercado para pedir un lugar y mostrar lo que hacen. La invitación está abierta para quienes quieran participar y compartir su talento, porque sabemos que estas oportunidades también aportan a su desarrollo laboral”, concluyó.