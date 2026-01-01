Emergencia agropecuaria para productores afectados por contingencias climáticas

Alvear

6 de Febrero - Desde la Dirección de Agricultura de la Municipalidad de General Alvear se informó que se ha decretado la emergencia agropecuaria para los productores afectados por heladas y granizo en el departamento.

El director del área, Agustín Anzorena, explicó que la mayoría de los daños registrados corresponden a heladas. Los productores con pérdidas de entre el 50 y el 79% serán considerados en emergencia agropecuaria, mientras que aquellos con daños del 80 al 100% ingresan en situación de desastre económico.

Entre los beneficios establecidos por la provincia se encuentran la exención del canon de irrigación, la suspensión de pagos ante ATM y la prórroga de cuotas para productores que tengan créditos con organismos oficiales. Además, este viernes comenzó el pago del Fondo Compensador Agrícola para quienes registraron daños de entre el 90 y el 100%.

Anzorena señaló que en General Alvear se contabilizaron cerca de 980 denuncias por daños de helada y granizo, estimando que más del 70% de los productores afectados se encuentra dentro de las categorías de emergencia o desastre.

Desde el área recordaron que los productores deben cargar su CBU en la página de Contingencias Climáticas para poder percibir los pagos, www.mendoza.gov.ar/contingencias/ y que quienes necesiten asistencia pueden acercarse a las oficinas habilitadas en el Tecnosum de Bowen, la Dirección de Agricultura en el municipio o la Dirección de Contingencias Climáticas, ubicada en Olascoaga 172.