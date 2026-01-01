Un Profesor Alvearense, detenido en Mendoza tras la multitudinaria marcha en contra de los proyectos Mineros

Alvear

5 de Febrero - Se trata de Pablo Pérez, Profesor de Lengua y Literatura, que participaba de la gran manifestación en la Capital Provincial.

Miles de mendocinos y mendocinas se movilizaron este miércoles en defensa de la Ley de Glaciares y contra el avance minero en la provincia. Una masiva y pacífica movilización que terminó con represión policial y 9 detenidos.

Cuando la movilización finalizaba y la gente comenzaba a desconcentrarse en el KM0, la policía avanzó contra los manifestantes, lo que terminó con al menos 7 detenidos, entre ellos, el Profesor Alvearense Pablo Pérez, quien según testigos, fue detenido y golpeado en la vía pública y aún se encuentra privado de su libertad en el Polo Judicial.

Desde que comenzaron las movilizaciones en Uspallata contra el proyecto minero San Jorge en 2025, se suman más de 30 personas que fueron detenidas en movilizaciones y aún se encuentran con causas judiciales.