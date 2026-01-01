Robaron una caja fuerte, dos garrafas y un bollero de una finca

Alvear

5 de Febrero - Lugar del hecho tuvo lugar en una propiedad de Calle Carbonera, mientras su propietario de ausentaba.

El ilícito fue denunciado este miércoles pasadas las 19:00 horas por la víctima, un hombre de 59 años de edad. El cuidador de una finca ubicada en calle Carbonera notó que personas desconocidas dañaron la puerta de ingreso y sustrajeron del interior dos garrafas de 10 y 12 kilos, un alargue de aproximadamente 30 metros, un bollero de color rojo y una caja fuerte, desconociendo el contenido de la misma.

Se labraron las actuaciones correspondientes bajo directivas judiciales, con intervención de la autoridad competente.

