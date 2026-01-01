IDESA – UGACOOP abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

Alvear

3 de Febrero - El Instituto de Educación Superior Alvear informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026. El rector, Carlos Raimondi, confirmó el inicio del proceso y señaló que “ya hemos empezado con las inscripciones y la actividad administrativa”, invitando a la comunidad a interiorizarse sobre la propuesta educativa.

Las personas interesadas pueden acercarse a la institución o realizar consultas a través del sitio web www.idesaugacoop.com.ar , donde se encuentra disponible información detallada sobre las carreras y el proceso de inscripción.

La institución ofrece carreras de modalidad presencial, con una duración de tres años. Actualmente, la oferta académica incluye las tecnicaturas en Biotecnología, Diseño de Indumentaria y Mecatrónica.

En cuanto al acceso, la cursada es gratuita, y los estudiantes solo deben abonar una inscripción anual de diez mil pesos, destinada a gastos administrativos.

Raimondi destacó la importancia de que las familias se acerquen a conocer la institución. “Es conveniente que se arrimen, que charlen con los coordinadores, que conozcan un poco más de las carreras, los horarios y las ventajas”, sostuvo, valorando además el acompañamiento de los padres: “cada vez se ve más el acompañamiento de los padres en las decisiones de los alumnos, y eso lo vemos como algo muy positivo”.

Desde la próxima semana, se incorporarán docentes y coordinadores de carrera, quienes estarán disponibles para brindar información más detallada sobre contenidos, horarios y alcances de cada propuesta.