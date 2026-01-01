Robaron en una Finca de calle Tricherri

Alvear

2 de Febrero - Un hecho delictivo fue denunciado este domingo alrededor de las 17 horas en una finca ubicada sobre calle Tricherri Sur. La actuación quedó a cargo de la Comisaría 14ª.

Según la denuncia, la víctima, M. R. G., de 58 años, manifestó que autores ignorados ingresaron a su propiedad luego de dañar una puerta de acceso a la vivienda existente en el lugar. Una vez en el interior, los delincuentes sustrajeron diversos elementos del hogar.

Entre los objetos robados se encuentra un set de baño completo, compuesto por inodoro, lavatorio y bidé, además de un conjunto de utensilios de cocina, entre ellos vasos, platos y cubiertos.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación.